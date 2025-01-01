Kommissar Rex
Folge 5: Trügerische Nähe
47 Min.Ab 12
Im Haus eines abwesenden Freundes wollen Susanne Konsel und Günther Sikora heimlich einen Abend zu zweit verbringen. Beide sind verheiratet, jedoch nicht miteinander. Sikora fordert bei diesem Anlass Susanne auf, sich endlich von ihrem Mann zu trennen, worauf sie ärgerlich das Haus verlässt. Er folgt ihr, und in der folgenden Rangelei stürzt er einen Abhang hinab. In ihrer Panik ruft Susanne ihren Mann, den Arzt Bernd Konsel, doch der kann nur noch Sikoras Tod feststellen ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1