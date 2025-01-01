Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Trügerische Nähe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5
47 Min.Ab 12

Im Haus eines abwesenden Freundes wollen Susanne Konsel und Günther Sikora heimlich einen Abend zu zweit verbringen. Beide sind verheiratet, jedoch nicht miteinander. Sikora fordert bei diesem Anlass Susanne auf, sich endlich von ihrem Mann zu trennen, worauf sie ärgerlich das Haus verlässt. Er folgt ihr, und in der folgenden Rangelei stürzt er einen Abhang hinab. In ihrer Panik ruft Susanne ihren Mann, den Arzt Bernd Konsel, doch der kann nur noch Sikoras Tod feststellen ...

