Kommissar Rex
Folge 13: Sisi
48 Min.Ab 12
Ein offensichtlich herrenloser Fiaker fährt durch das nächtliche Wien. Als die Pferde allein den Weg in den heimatlichen Stall finden, entdeckt die Kutschersfrau Margit Pichl ihren Mann Franz erstochen auf dem Rücksitz. Am Tatort findet Rex ein Schmuckstück - es ist eine Nachbildung eines Haarschmucks der Kaiserin Elisabeth. Bald verdichten sich die Hinweise, dass eine junge Frau, deren Aussehen und Kleidung an die Monarchin erinnern, nachts in der Stadt unterwegs ist.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
