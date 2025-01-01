Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Furchtbare Wahrheit

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 2
47 Min.Ab 12

Ein bewaffneter Banküberfall in der Wiener Innenstadt fordert zwei Opfer: Die Angestellte Frau Neff wird getötet, ihre Kollegin Eva Kordes lebensgefährlich verletzt. Der Juwelier Holt findet die beiden Frauen und alarmiert die Polizei. Währenddessen gehen Brandtner und Böck ersten Spuren nach. Es stellt sich heraus, dass Holts Alibi keineswegs unantastbar ist. Als sie den Juwelier zum Verhör ins Präsidium laden, versucht der Mann zu fliehen ...

