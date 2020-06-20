Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 20.06.2020
47 Min.Folge vom 20.06.2020Ab 12

Vor dem Eingang einer Disco geraten die Hotelierstochter Sandra Haller und Thomas Reisch, der bei ihrem Vater angestellt ist, aneinander - der Streit endet für Reisch tödlich. Schutzsuchend wendet sich Sandra an ihren Vater, der verspricht, den Mord zu vertuschen. Brandtner braucht jedoch nicht lange, um die Hallers aufzuspüren und stößt dabei auf ein tragisches Familiengeheimnis. Aber je tiefer er in den Fall eintaucht, um so gefährlicher wird die Lage für ihn selbst.

