Kommissar Rex
Folge 7: Blinde Wut
47 Min.Folge vom 20.06.2020Ab 12
Vor dem Eingang einer Disco geraten die Hotelierstochter Sandra Haller und Thomas Reisch, der bei ihrem Vater angestellt ist, aneinander - der Streit endet für Reisch tödlich. Schutzsuchend wendet sich Sandra an ihren Vater, der verspricht, den Mord zu vertuschen. Brandtner braucht jedoch nicht lange, um die Hallers aufzuspüren und stößt dabei auf ein tragisches Familiengeheimnis. Aber je tiefer er in den Fall eintaucht, um so gefährlicher wird die Lage für ihn selbst.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1