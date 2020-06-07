Kommissar Rex
Folge 4: Der Verlierer
46 Min.Folge vom 07.06.2020Ab 12
Böck genießt mit Brandtner und Rex eine Ballonfahrt über Wien. Während sie gemütlich über die Innenstadt schweben, wird direkt unter ihnen die Sparkasse überfallen. Der Raubüberfall endet tragisch: Anton erschießt einen Passanten, der ihn aufhalten wollte. Die Polizisten beobachten den Vorfall, ohne eingreifen zu können, doch sofort nach der Landung nehmen sie die Ermittlungen auf.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF