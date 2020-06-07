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Kommissar Rex

Der Verlierer

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 07.06.2020
Der Verlierer

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Kommissar Rex

Folge 4: Der Verlierer

46 Min.Folge vom 07.06.2020Ab 12

Böck genießt mit Brandtner und Rex eine Ballonfahrt über Wien. Während sie gemütlich über die Innenstadt schweben, wird direkt unter ihnen die Sparkasse überfallen. Der Raubüberfall endet tragisch: Anton erschießt einen Passanten, der ihn aufhalten wollte. Die Polizisten beobachten den Vorfall, ohne eingreifen zu können, doch sofort nach der Landung nehmen sie die Ermittlungen auf.

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