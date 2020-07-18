Kommissar Rex
Folge 11: Mörderisches Spielzeug
48 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12
Ein Modellhubschrauber, der mit einer Sprengladung bestückt ist, fliegt durch ein offenes Fenster und explodiert. Dabei kommt der Krimiautor Jochen Horn ums Leben. Als Brandtner erfährt, dass der Autor den Verlag wechseln wollte, konzentrieren sich seine Ermittlungen zunächst auf Horns Verleger Unmak - da schlägt der Täter mit Hilfe eines ferngesteuerten Modellautos erneut zu. Das beabsichtigte Opfer ist ausgerechnet die Verlagslektorin Renate Späth, die Jochen Horn betreut hat.
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF