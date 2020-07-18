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Kommissar Rex

Mörderisches Spielzeug

SAT.1Staffel 5Folge 11vom 18.07.2020
Mörderisches Spielzeug

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Folge 11: Mörderisches Spielzeug

48 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12

Ein Modellhubschrauber, der mit einer Sprengladung bestückt ist, fliegt durch ein offenes Fenster und explodiert. Dabei kommt der Krimiautor Jochen Horn ums Leben. Als Brandtner erfährt, dass der Autor den Verlag wechseln wollte, konzentrieren sich seine Ermittlungen zunächst auf Horns Verleger Unmak - da schlägt der Täter mit Hilfe eines ferngesteuerten Modellautos erneut zu. Das beabsichtigte Opfer ist ausgerechnet die Verlagslektorin Renate Späth, die Jochen Horn betreut hat.

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