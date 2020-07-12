Kommissar Rex
Folge 10: Das Testament
46 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12
Nachdem der Antiquitätenhändler Zehrer den Nachlass des reichen alten Herrn Stift aufgekauft hat, entdeckt er unter dem Rahmen eines Bildes zufällig ein Testament. Die Begünstigte ist Tanja, die treue Hilfe Stifts. Zehrer versucht, den offiziellen Alleinerben Walter Stift mit seinem Wissen zu erpressen und wird prompt ermordet. Walter Stift sucht hektisch nach dem Bild. Auch Tanja bemüht sich um das Bild, das der alte Herr ihr versprochen hatte. Dann geschieht ein weiterer Mord.
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF