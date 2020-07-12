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Kommissar Rex

Das Testament

SAT.1Staffel 5Folge 10vom 12.07.2020
Das Testament

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Kommissar Rex

Folge 10: Das Testament

46 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12

Nachdem der Antiquitätenhändler Zehrer den Nachlass des reichen alten Herrn Stift aufgekauft hat, entdeckt er unter dem Rahmen eines Bildes zufällig ein Testament. Die Begünstigte ist Tanja, die treue Hilfe Stifts. Zehrer versucht, den offiziellen Alleinerben Walter Stift mit seinem Wissen zu erpressen und wird prompt ermordet. Walter Stift sucht hektisch nach dem Bild. Auch Tanja bemüht sich um das Bild, das der alte Herr ihr versprochen hatte. Dann geschieht ein weiterer Mord.

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