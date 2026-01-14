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Leonie Löwenherz

Die seltsame Kiste

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Die seltsame Kiste

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Leonie Löwenherz

Folge 1: Die seltsame Kiste

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Professor Lehmann verlässt wie jeden Mittwoch sein Haus um in den Club zu fahren, wo er über seine Forschungsreisen und Tierbeobachtungen referieren will. Was er nicht ahnt, ist dass die zwei Gauner Harry und Willi sich vor seinem Haus nieder gelassen haben.

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