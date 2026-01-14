Leonie Löwenherz
Folge 1: Die seltsame Kiste
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Professor Lehmann verlässt wie jeden Mittwoch sein Haus um in den Club zu fahren, wo er über seine Forschungsreisen und Tierbeobachtungen referieren will. Was er nicht ahnt, ist dass die zwei Gauner Harry und Willi sich vor seinem Haus nieder gelassen haben.
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Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
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