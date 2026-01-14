Leonie Löwenherz
Folge 11: Sie haben gewonnen
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist ungewöhnlich ruhig im Haus von Professor Lehmann. Doch der Schein trügt, denn Lehmann hat Probleme mit seiner Steuererklärung. Während dessen überlegt Leonie, wie sie am besten nach Afrika zurückkommt, denn sie glaubt, daß dort ihre Brüder sind. Ein zufällig gefundener Werbeprospekt scheint die Probleme zu lösen: Bei einem Peisausschreiben ist der Hauptgewinn eine Reise nach Afrika für zwei Personen.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0