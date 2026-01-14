Leonie Löwenherz
Folge 2: Leonie ist weg
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Als Professor Lehmann am Morgen nach Leonie sehen möchte, ist sie weg worüber er sich sehr große Sorgen macht. Ein Klingelton reißt ihn aus seinen Gedanken, als er die Tür öffnet sieht er zu seinem Schreck die beiden Gauner vor sich stehen. Sie schaffen es Professor Lehmann davon zu überzeugen sie einzulassen, um Ihnen Schutz vor der Polizei zu gewähren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0