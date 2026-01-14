Leonie Löwenherz
Folge 13: Der Parkbesuch
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie Löwenherz Freiheits- und Bewegungsdrang ist nicht mehr zu bremsen. Deshalb überlegt Professor Lehmann wie man Leonie unbemerkt mit nach draußen nehmen kann. Da kommt ihm die Idee, das verkleidete Löwenmädchen abends mit einem Rollstuhl in den Park zu fahren.
