Leonie Löwenherz

Laurenz ist verreist

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
Folge 18: Laurenz ist verreist

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Heute sind alle unterwegs. Professor Lehmann hat sich gut von seiner Blinddarmoperation erholt und ist nach Montreal zur Rentierrettungskonferenz gereist. Lambert und Ludwig, Leonies unternehmungslustige Brüder, sind auf Streifzug. Da schaut Paul Körner, der Reisejournalist und Freund des Hauses, bei Tina und Leonie vorbei.

