Fleischfresser – PflanzenfresserJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 6: Fleischfresser – Pflanzenfresser
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie soll die Wohnung aufräumen, während Professor Lehmann seinen Bericht über die Forschungsarbeit mit Leonie schreibt. Doch anstelle dass Leonie sich wirklich in die Hausarbeit vertieft, ist sie damit beschäftigt mehr Unordnung zu machen.
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Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
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