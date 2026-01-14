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Leonie Löwenherz

Fleischfresser – Pflanzenfresser

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Fleischfresser – Pflanzenfresser

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Leonie Löwenherz

Folge 6: Fleischfresser – Pflanzenfresser

22 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie soll die Wohnung aufräumen, während Professor Lehmann seinen Bericht über die Forschungsarbeit mit Leonie schreibt. Doch anstelle dass Leonie sich wirklich in die Hausarbeit vertieft, ist sie damit beschäftigt mehr Unordnung zu machen.

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