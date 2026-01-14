Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Der Wintergarten

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Der Wintergarten

Der WintergartenJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 8: Der Wintergarten

20 Min.Folge vom 14.01.2026

Am Frühstückstisch wird Leonie von Lehmann mitgeteilt, dass der Architekt kommt, der für Leonie den Wintergarten anfertigt, und dass sie dafür einige Regeln zu befolgen hat, darunter auch, dass sie sich als echter Löwe verhalten soll, denn sie soll ihm vorgestellt werden. Der Architekt kommt allerdings nicht allein, denn er bringt ein Baby mit auf dass er aufzupassen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen