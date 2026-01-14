Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Eddy in Not

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Eddy in Not

Leonie Löwenherz

Folge 19: Eddy in Not

26 Min.Folge vom 14.01.2026

Keiner darf erfahren, daß Leonie ein Kaninchen vom Nachbarn Brösecke geklaut hat. Auch Eddy nicht, den Leonie mit ihrem Fitnessprogramm ganz schön aus der Puste gebracht hat und der eigentlich auf die beiden Kaninchen des Nachbarn aufpassen sollte.

