Leonie Löwenherz
Folge 17: Laurenz muß ins Krankenhaus
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Bei Professor Laurenz ist wieder mal viel los. Der Professor wird zu einem Kongress zur Rettung der Rentiere nach Montreal eingeladen und Tina soll in der Zeit auf die „Löwenherzbande“ aufpassen. Kaum sind Leonies Brüder, Lambert und Ludwig, im Hause Lehmann angekommen, haben sie wieder lauter Blödsinn im Kopf.
