Leonie Löwenherz

Laurenz muß ins Krankenhaus

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
Folge 17: Laurenz muß ins Krankenhaus

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Bei Professor Laurenz ist wieder mal viel los. Der Professor wird zu einem Kongress zur Rettung der Rentiere nach Montreal eingeladen und Tina soll in der Zeit auf die „Löwenherzbande“ aufpassen. Kaum sind Leonies Brüder, Lambert und Ludwig, im Hause Lehmann angekommen, haben sie wieder lauter Blödsinn im Kopf.

