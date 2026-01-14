Leonie Löwenherz
Folge 14: Der Zirkus ist da
26 Min.Folge vom 14.01.2026
Professor Lehmann ist wieder einmal viel zu sehr mit seinen Studien über Leonie beschäftigt, um zu merken, dass sich die Löwin vernachlässigt fühlt. Und das ist bei ihr kein gutes Zeichen! Leonie hat aus lauter Langeweile einen Sandhaufen bestellt und diesen mitten in die Bibliothek liefern lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0