Leonie Löwenherz

Eifersucht

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Eifersucht

Leonie Löwenherz

Folge 10: Eifersucht

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Gertrud, Lehmanns alte Schulfreundin soll zu Besuch kommen. Dazu muss Lehmann sie vom Flughafen abholen. Das will Leonie aus Eifersucht verhindern und vertauscht die Brieftasche von Lehmann mit dessen Kalender, will sie mitbekommen hat, dass man dann nicht Auto fahren darf. Nachdem Lehmann nicht zurückkommt, klingelt es plötzlich an der Tür und Gertrud steht vor der Tür.

