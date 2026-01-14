Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Wiedersehen mit der Familie

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Wiedersehen mit der Familie

Leonie Löwenherz

Folge 15: Wiedersehen mit der Familie

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Etwas Unglaubliches ist geschehen: Leonie Löwenherz hat die Wohnung von Professor Laurenz C. Lehmann aufgeräumt und blitzblank saubergemacht. Klar, sie erwartet ihre Brüder und außerdem möchte sie ihrem Gastgeber, der unterwegs ist, um die Löwenjungen zu holen, etwas Gutes tun. Doch bald ist die Euphorie wieder vorbei, denn Leonie weiß, daß sie bald Abschied nehmen muss. Tina bemüht sich die traurige Leonie durch Malunterricht abzulenken.

