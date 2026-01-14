Leonie Löwenherz
Folge 12: Auf und davon
26 Min.Folge vom 14.01.2026
Wiederum beschäftigt Leonie Löwenherz der Gedanke, wie sie aus dem Haus des Professors entkommen kann und nach Afrika reisen könnte. Ihr ist es langweilig und die Tests des Wissenschaftlers Lehrmann gehen ihr auf die Nerven. So ändert sie zuerst einmal das Untersuchungsverfahren, künftig will Leonie dem Professor durch praktische Demonstrationen Einblicke in die Verhaltensweisen der Löwen geben.
