Auch Löwen machen PauseJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 32: Auch Löwen machen Pause
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Während Ernst beim Rechnen ist, liegt Leonie auf der Lauer und wartet auf die Nachbarstochter Andrea, für die Leonie in Vertretung von Lehmann die Hausaufgaben macht bzw. Verbessert. Als Leonie vor der Haustür auf die neuen Aufgaben wartet, kommt anstelle der gewohnten Mathematikaufgaben ein Brief.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0