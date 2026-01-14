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Leonie Löwenherz

Reden und Reden lassen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
Reden und Reden lassen

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Leonie Löwenherz

Folge 40: Reden und Reden lassen

23 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie hat gebadet und ist gerade dabei Ihre Zöpfe ohne die Hilfe von Karin zu flechten. Das geht aber nicht gut, weil sich Leonie mit den Schleifen verheddert. Also muss sie nach Karin schreien, die ihr auch zur Hilfe kommt. Dann wird Karin sauer, weil Leonie ihr teures Badesalz, welches sie geschenkt bekommen hat, genommen hat und nun ist nichts mehr übrig.

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