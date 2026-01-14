Leonie Löwenherz
Folge 40: Reden und Reden lassen
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie hat gebadet und ist gerade dabei Ihre Zöpfe ohne die Hilfe von Karin zu flechten. Das geht aber nicht gut, weil sich Leonie mit den Schleifen verheddert. Also muss sie nach Karin schreien, die ihr auch zur Hilfe kommt. Dann wird Karin sauer, weil Leonie ihr teures Badesalz, welches sie geschenkt bekommen hat, genommen hat und nun ist nichts mehr übrig.
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Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
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