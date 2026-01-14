Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Der Alte kommt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
Der Alte kommt

Der Alte kommtJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 41: Der Alte kommt

23 Min.Folge vom 14.01.2026

Karin ist beim Lernen als sie bei ihren unterlagen ein vergessenes Telegramm vom Lehmann findet, in dem steht, dass Lehmann kommt. Und zwar heute. Aufgebracht ruft sie alle zusammen um die Aufgaben zu verteilen, die jeder zu tun hat, damit die Wohnung wieder sauber wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen