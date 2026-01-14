Leonie Löwenherz
Folge 41: Der Alte kommt
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Karin ist beim Lernen als sie bei ihren unterlagen ein vergessenes Telegramm vom Lehmann findet, in dem steht, dass Lehmann kommt. Und zwar heute. Aufgebracht ruft sie alle zusammen um die Aufgaben zu verteilen, die jeder zu tun hat, damit die Wohnung wieder sauber wird.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0