Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Das stinkende Paket

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Das stinkende Paket

Das stinkende PaketJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 42: Das stinkende Paket

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Ernst füllt das benutzte Lösungsmittel, dass er zum Malen benötigt hat in eine leere Limoflasche und stellt es zu den anderen Reinigungsmitteln unter der Spüle. Danach verlässt er das Haus, weil er noch zu einem Kunden muss und anschließend soll er zum Einkaufen gehen. Karin stellt Leonie zur Rede, weil sie in ihrem Schmuckkästchen schwarze Schuhcreme gefunden hat, und nun will sie wissen ob das auf Leonies Konto geht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 Kids
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen