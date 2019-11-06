Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Sturmfrei", Esens

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Finaltag geht es nach Esens in das Restaurant "Sturmfrei" von Carsten Czarnetzki (49). Das Kleinstadtszenelokal der Nordseeküsten-Runde kocht auf hohem Niveau und versucht seine Gäste mit frischen friesischen Produkten glücklich zu machen. Ob Carsten das gelingt und ob er damit den Sieg einfährt? Rechte: kabel eins

