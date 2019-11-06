Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Convida", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Convida", Düsseldorf

"Convida", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Convida", Düsseldorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

An zweiter Position geht Bastienne Föller (32) mit ihrem "Convida" ins gastronomische Rennen. Eine innovative frische Mischung kalifornischer und mexikanischer Küche - sozusagen das Beste aus zwei Welten. In Sachen Burrito und Quesadilla und gesunden Salaten macht der jungen Gründerin so schnell keiner was vor. Oder doch? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen