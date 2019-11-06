"My Gemüse Döner", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "My Gemüse Döner", Düsseldorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Diese Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal" ins schöne Düsseldorf. Wir testen die fünf Mitbewerber auf ihre Qualitäten in puncto Lieferdienst. Den Auftakt macht Erkan Hallacoglu (36) mit seinem "My Gemüse Döner" im Stadtteil Bilk. Eine ganz besondere Fleischtasche mit der Extraportion Gemüse. Wie diese wohl mundet? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins