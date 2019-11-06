Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am zweiten Tag der Dresdner "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche sind die Gastronomen zu Besuch im "Hurvinek". Bei Geschäftsführer "Josef Mícek" (40) gibt es traditionelle und moderne tschechische Gerichte auf die Teller. Ob Josef mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins

