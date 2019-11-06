Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Kursaal Cannstatt", Stuttgart

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diese Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal" nach Stuttgart. Los geht es mit dem "Kursaal Cannstatt". Inhaber Marco Grenz (47) will seine Mitstreiter von seiner schwäbischen Küche mit mediterranen Einflüssen überzeugen. Ob das gelingt? Rechte: kabel eins

