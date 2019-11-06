"Guido's 2.0", WilhelmshavenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Guido's 2.0", Wilhelmshaven
Folge vom 06.11.2019
Neuinterpretierte Cross-Over Gerichte mit einer Auswahl von amerikanischen und italienischen Speisen, bietet das stilvolle und moderne Restaurant "Guido's 2.0" in Wilhelmshaven am heutigen Tag an. Gastgeber Guido Starke (37) begrüßt seine vier Mitstreiter heute im Zentrum Wilhelmshavens. Ob sein Konzept schlüssig ist und ob die Speisen dazu überzeugen? Rechte: kabel eins
