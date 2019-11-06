Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Scheune Varel", Varel
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der zweite Tag führt die Gastronomen in die "Scheune Varel". Gastgeber Werner Specht (54) lädt in seine traditionelle und modern eingerichtete Location im Zentrum von Varel ein. Der gelernte Veranstaltungskaufmann lässt den Unterhaltungswert und den guten Stil in vielen Segmenten in seinem Konzept wiedererkennen. Ob Werner mit seinem Konzept bei seinen Mitstreitern punkten kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins