Folge vom 06.11.2019: "Namini's", Düsseldorf-Gerresheim
Folge vom 06.11.2019
Echte Leidenschaft für italienische Küche bietet das "Namini's" in Düsseldorf-Gerresheim um Dariush Namini (23). Das Vater-Sohn Gespann kreiert klassische italienische Küche mit einer riesigen Portion Leidenschaft. Ob das unsere Mitstreiter begeistern kann? Rechte: kabel eins
