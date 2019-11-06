Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ventini ", Dorum-Neufeld

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Ventini ", Dorum-Neufeld

"Ventini ", Dorum-NeufeldJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ventini ", Dorum-Neufeld

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Heute führt es die Gastronomen der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche auf eine Reise durch eine Landhausküche mit italienischen Einflüssen. Im Restaurant "Ventini" in Dorum-Neufeld serviert Nicole Torborg (43) nordische und südländische Spezialitäten, welche ihr Mann in der Küche zubereitet und kocht. Wie das bei ihren vier Gästen ankommt? Rechte: kabel eins

