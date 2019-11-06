Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"CaOs", Wilhelmshaven

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"CaOs", Wilhelmshaven

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "CaOs", Wilhelmshaven

44 Min. Ab 6

Diese Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal" an die schöne Nordseeküste. Das erste Ziel der Runde ist das "CaOs" in Wilhelmshaven. Auf zwei, im modernen Industriestyle eingerichteten Etagen einer alten Torpedohalle, präsentiert der 38-jährige Koch seinen Gästen internationale Küche mit frischen Produkten und eine Bar, die keine Getränkewünsche offen lässt. Rechte: kabel eins

