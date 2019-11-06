Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Zschoner Mühle", Dresden

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Zschoner Mühle", Dresden

"Zschoner Mühle", DresdenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Zschoner Mühle", Dresden

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mitten im Landschaftsschutzgebiet Zschonergrund geht es für die Gastronomen heute in die "Zschoner Mühle". Im historischen Mühlenzimmer serviert Geschäftsführer und Chefkoch "Lars Petschke" (33) seine sächsische Küche und hofft damit auf den Sieg der Woche. Was seine Kollegen zu seinem Essen sagen? Rechte: kabel eins

