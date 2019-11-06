Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"BAS Ristolounge und Event", Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"BAS Ristolounge und Event", Stuttgart

"BAS Ristolounge und Event", Stuttgart

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "BAS Ristolounge und Event", Stuttgart

44 Min.
Ab 6

Am zweiten Tag der Stuttgarter "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche sind die Gastronomen zu Besuch im "Bas". Bei Geschäftsführer Giovanni Marsico (37) gibt es authentische süditalienische Speisen auf die Teller. Ob Giovanni mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins

