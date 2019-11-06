"Lesendro", Berlin-Prenzlauer BergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lesendro", Berlin-Prenzlauer Berg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum großen Finale der Berliner "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche begrüßt Gastgeberin Cathleen Potter (39) ihre vier Kollegen in einem besonderen Ambiente: Mit ihrem montenegrinischen Mann "Vlado" betreibt sie das Fischrestaurant "Lesendro" am Kollwitzplatz. Die vier Gastronomen erwartet eine abwechslungsreiche und frische Mittelmeerküche. Ob Cathleen am letzten Tag noch an allen vorbei ziehen kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins