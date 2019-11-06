Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Lesendro", Berlin-Prenzlauer Berg

Folge vom 06.11.2019
"Lesendro", Berlin-Prenzlauer Berg

"Lesendro", Berlin-Prenzlauer BergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Lesendro", Berlin-Prenzlauer Berg

44 Min. Ab 6

Zum großen Finale der Berliner "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche begrüßt Gastgeberin Cathleen Potter (39) ihre vier Kollegen in einem besonderen Ambiente: Mit ihrem montenegrinischen Mann "Vlado" betreibt sie das Fischrestaurant "Lesendro" am Kollwitzplatz. Die vier Gastronomen erwartet eine abwechslungsreiche und frische Mittelmeerküche. Ob Cathleen am letzten Tag noch an allen vorbei ziehen kann? Rechte: kabel eins

