Mein Lokal, Dein Lokal

"Tennessee Mountain", Münster

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Tennessee Mountain", Münster

"Tennessee Mountain", MünsterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Tennessee Mountain", Münster

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in der schönen Stadt Münster startet heute in der Nähe vom Stadtzentrum: Geschäftsführer Michael Kreienbrink (63) begrüßt seine vier Mitstreiter in seinem Restaurant "Tennessee Mountain". Der gebürtige Deutsche hatte schon immer eine Amerika-Affinität. In sein amerikanisches Restaurant lockt er besonders mit einer großen Steakauswahl und einem breiten Whiskyangebot. Rechte: kabel eins

