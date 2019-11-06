Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Heute: Sino, Münster

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Heute: Sino, Münster

44 Min.
Ab 6

Am zweiten Tag der Münster Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in das noble Kreuzviertel. Gastgeber Daniel Gil (30) betreibt sein Restaurant mit Leib und Seele. Im "Sino" bietet der gebürtige Portugiese mit seinem jungen, engagierten Team eine traditionelle, portugiesische Küche mit deutschem Einfluss an. Rechte: kabel eins

