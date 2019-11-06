Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Palumbo", Münster
Folge vom 06.11.2019
Zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Münster steigt die erste Frau der Runde mit ins Rennen ein: Andrea Jücker (48) hat sich mit ihrem Restaurant "Palumbo" bereits einen Namen im Stadtteil Warendorf gemacht. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Chefkoch Antonio Palumbo bietet sie eine gehobene, italienische Küche an. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
