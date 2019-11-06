Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Klein Marrakesch", Münster

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Klein Marrakesch", Münster

"Klein Marrakesch", MünsterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Klein Marrakesch", Münster

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche wird das einzige marokkanische Restaurant in Münster vorgestellt: Gastgeber Youssef Louarrat (43) begrüßt seine Mitstreiter im authentisch marokkanischen Restaurant "Klein Marrakesch". Kann der gelernte Koch Youssef mit seiner orientalischen Speisekarte und seinem Familienbetrieb Eindruck bei seinen Mitstreitern hinterlassen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen