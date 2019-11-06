"Vaun", Garmisch-PartenkirchenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Vaun", Garmisch-Partenkirchen
Folge vom 06.11.2019
Im Herzen von Garmisch-Partenkirchen begrüßt heute Mirjam Steigenberger zusammen mit ihrem Mann und Chefkoch Lorenz die Gäste in ihrem "Restaurant Vaun". Getreu nach den Prinzipien der Transparenz, Nachhaltigkeit, Esskultur und Qualität präsentiert das Paar eine moderne Cross-Over Küche mit asiatischen und mediterranen Einflüssen. Doch schaffen sie es damit die Gaumen der Konkurrenten zu kitzeln? Rechte: kabel eins
