Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Venus", Münster

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Venus", Münster

"Venus", MünsterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Venus", Münster

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

VenusZum großen Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Münster begrüßt Gastgeber und Künstler Franz Lauter (69) seine vier Kollegen in einem atemberaubenden Ambiente: Im Schlossrestaurant "Venus". Die vier Gastronomen erwartet eine kreative, gehobene Küche, die von Sternekoch Franz persönlich zubereitet wird. Ob Künstler Franz am letzten Tag noch an allen vorbei ziehen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen