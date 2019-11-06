Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Haus Schäffer", Köln

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Haus Schäffer", Köln

"Haus Schäffer", KölnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Haus Schäffer", Köln

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in der Karnevalshochburg am Rhein startet heute im Stadtteil Zollstock: Geschäftsführer Michael "Micha" Sardis (31) begrüßt seine vier Mitstreiter in seinem Restaurant "Haus Schäffer". Auch wenn er in Polen geboren wurde ist er im Herzen ein richtiger kölscher Jung und lockt mit gutbürgerlicher Brauhausküche in sein modernes Brauhaus. Ob er mit seiner "kölschen Futterkart" punkten kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen