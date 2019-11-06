Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kosta's", Köln Porz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Kosta's", Köln Porz

"Kosta's", Köln PorzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kosta's", Köln Porz

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag der Kölner Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in den Stadtteil Köln Porz. Gastgeber Kosta David (28) ist der jüngste Mann in der Runde und betreibt sein gleichnamiges Lokal "Kosta's" mit Herz und Seele. In seiner kleinen Taverna bietet er traditionelle griechische Küche und möchte zeigen, dass Griechenland mehr zu bieten hat als Gyros mit Zaziki. Ob Kosta die Gastronomen auf einen Kurzurlaub nach Griechenland schicken kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen