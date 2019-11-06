Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kosta's", Köln Porz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Kölner Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in den Stadtteil Köln Porz. Gastgeber Kosta David (28) ist der jüngste Mann in der Runde und betreibt sein gleichnamiges Lokal "Kosta's" mit Herz und Seele. In seiner kleinen Taverna bietet er traditionelle griechische Küche und möchte zeigen, dass Griechenland mehr zu bieten hat als Gyros mit Zaziki. Ob Kosta die Gastronomen auf einen Kurzurlaub nach Griechenland schicken kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins