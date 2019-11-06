"Kölsch Kultur", Köln LindenthalJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Kölsch Kultur", Köln Lindenthal
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rheinische Klassiker und Kölner Lebensgefühl pur gibt es heute bei Thomas Mick (40) in Klettenberg. Er begrüßt seine vier Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in seiner "Kölsch Kultur". Wie er den ein oder anderen Klassiker auf seiner Speisekarte auch gerne mal neu interpretiert und ob er damit bei seinen Kollegen punkten kann? Rechte: kabel eins
