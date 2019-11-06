Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Phamous", Würzburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Phamous", Würzburg

"Phamous", WürzburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Phamous", Würzburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zur Wochenmitte der "Mein Lokal, Dein Lokal" Würzburg - Serie finden sich die Gastronomen bei Quynh-Giao Le (21) ein. Die junge Eventmanagementstudentin hat erst im Juli das Lokal eröffnet und will mit ihrer einzigartigen Kombination aus Shishabar und Asiaküche punkten. Ob Frühlingsrollen, Sushi und Co. die Gastronomen geschmacksmäßig umhauen werden? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen