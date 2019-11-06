Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Gasthaus Teufelskeller", Würzburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Gasthaus Teufelskeller", Würzburg

"Gasthaus Teufelskeller", WürzburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Gasthaus Teufelskeller", Würzburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche geht es nach Randersacker. Am Fuße einer Weinlage liegt der "Teufelskeller". Der Familienbetrieb von Christian Krenig (40) wurde nach der Weinlage Teufelskeller benannt. Im Lokal werden nur Weine aus dem Weingut seines Bruders ausgeschenkt. Ob er mit seinen selbstgemachten Bratwürsten und den Schäufele den Wochensieg einfahren kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen