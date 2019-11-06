"Gasthaus Teufelskeller", WürzburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gasthaus Teufelskeller", Würzburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche geht es nach Randersacker. Am Fuße einer Weinlage liegt der "Teufelskeller". Der Familienbetrieb von Christian Krenig (40) wurde nach der Weinlage Teufelskeller benannt. Im Lokal werden nur Weine aus dem Weingut seines Bruders ausgeschenkt. Ob er mit seinen selbstgemachten Bratwürsten und den Schäufele den Wochensieg einfahren kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins